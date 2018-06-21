Öğretim üyesinden skandal mesajına 'tuhaf' savunma

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, büyük tepki çeken mesajına ilişkin ilginç bir savunma yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, sosyal medyada "Senin zihniyetindeki üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor" mesajı için ilginç bir savunma yaptı.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'a konuşan Prof. Özdemir, “O kullanıcı sürekli siyasi konularda yazıyordu. İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. ‘Patlatılıyor’ değil ‘parlatılıyor’ olacaktı, ‘r’ harfini ‘t’ olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında…” ifadelerini kullandı.