Öğrencinin 'etek altı' görüntüsünü çektiği için şikayet edildi, aynı okula geri döndü

Kocaeli Üniversitesi’nde bir öğrencinin 'etek altı' görüntüsünü çektiği iddia edilen memur, aynı üniversiteye yeniden gönderildi.

52 yaşındaki memur A.O., 7 Temmuz'da Umuttepe Kampüsü'ndeki markette raflara bakan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.H.'nin "etek altı" fotoğrafını çekti.

Diken'in haberine göre A.O. fotoğraf çekerken telefondan çıkan sesi S.H.'nin arkadaşı duydu.

GÖREVİNE DEVAM ETTİ

S.H. ve arkadaşı polise gidip şikayetçi olunca memur gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.O., daha sonrasında serbest bırakıldı ve üniversitedeki görevine devam etti.

Üniversite öğrencisi S.H., A.O.'nun halen görevde olmasına tepki göstererek yaşananları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) anlattı ve şikayetçi oldu.