Öğrencilerin kişisel bilgileri Ensar Vakfı'na veriliyor!

Selçuk Üniversitesi'nde öğrenime başlayan öğrencilerin kişisel bilgileri Ensar Vakfı'yla paylaşıldı. Çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelen vakfın kendilerine mesaj göndermesi ve yurda kayıt çağrısında bulunmasına öğrenciler tarafından tepki gösterildi.
soL - Konya
Pazar, 15 Eylül 2019 09:10

Çocuklara istismar haberleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı, ceza almadan kurtulduğu davaların ardından ülke genelinde faaliyette bulunmaya devam ediyor.

AKP destekli vakıf, üniversitelere kayıt haftası öncesi neredeyse her yerde çalışmalar yaparken, öğrencilerin kişisel bilgileri bu Vakıfla paylaşıyor.

Ensar Vakfı tarafından Selçuk Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin telefonlarına "yurt çağrısı" mesajları gelirken, öğrenciler kişisel bilgilerinin paylaşılmasına tepki gösterdi.

Öğrenciler kişisel bilgilerinin üniversite tarafından Ensar Vakfı'na verildiğini öne sürdü.

Vakıf tarafından atılan mesaj şöyle:

 