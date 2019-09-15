Öğrencilerin kişisel bilgileri Ensar Vakfı'na veriliyor!

Çocuklara istismar haberleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı, ceza almadan kurtulduğu davaların ardından ülke genelinde faaliyette bulunmaya devam ediyor.
AKP destekli vakıf, üniversitelere kayıt haftası öncesi neredeyse her yerde çalışmalar yaparken, öğrencilerin kişisel bilgileri bu Vakıfla paylaşıyor.
Ensar Vakfı tarafından Selçuk Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin telefonlarına "yurt çağrısı" mesajları gelirken, öğrenciler kişisel bilgilerinin paylaşılmasına tepki gösterdi.
Öğrenciler kişisel bilgilerinin üniversite tarafından Ensar Vakfı'na verildiğini öne sürdü.
Vakıf tarafından atılan mesaj şöyle: