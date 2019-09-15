Öğrencilerin kişisel bilgileri Ensar Vakfı'na veriliyor!

Selçuk Üniversitesi'nde öğrenime başlayan öğrencilerin kişisel bilgileri Ensar Vakfı'yla paylaşıldı. Çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelen vakfın kendilerine mesaj göndermesi ve yurda kayıt çağrısında bulunmasına öğrenciler tarafından tepki gösterildi.

soL - Konya