Öğrencilerin Kavaklık’tan çıkmasını isteyen iki rektör yardımcısı yönetimden ayrıldı

ODTÜ’de KYK yurdu inşaatına karşı direniş sırasında öğrencilerden Kavaklık alanını terk etmelerini isteyen iki rektör yardımcısının da içlerinde bulunduğu 4 akademisyen üniversite yönetiminden ayrıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök, okulun yeni yönetimini personele gönderdiği bir e-posta ile tanıttı.

Buna göre, 13 ismin bulunduğu üniversite yönetiminden dört kişi ayrıldı, bir kişi yönetime girdi. Değişikliğin gerekçesi “Akademik ve İdari yapıların daha etkin bir şekilde yönetilmesi” olarak duyuruldu.

Ayrılan dört akademisyen, Verşan Kök’ün rektör olarak atandığı Ağustos 2016’dan beri yönetimdeydi.

ÖĞRENCİLERİN KAVAKLIK'TAN ÇIKMALARINI İSTEMİŞLERDİ

Medyascope’tan Batu Bozkürk’ün haberine göre ayrılan iki isim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunu istemeyen öğrenciler ile diyalog kuruyordu.

Görevden ayrılan rektör yardımcıları Prof. Dr. Gülser Köksal ve Prof. Dr. Dilek Sanin, ODTÜ’ye KYK yurdu yapılmaması için nöbet tutan öğrencilerle temas hâlindeydi. Köksal ve Sanin, 8 Temmuz’da müdahalenin yaşandığı ODTÜ Kavaklık bölgesine polisle birlikte gelmiş, öğrencileri Kavaklık bölgesinden çıkmaya ikna etmeye çalışmıştı. Yurdun başka bir bölgeye yapılmasının ya da KYK yurdu yerine ODTÜ yurdunun yapılmasının mümkün olmayacağını ifade eden Köksal, “Siz direniyorsunuz diye bakanlık kabul mu edecek?” demişti. Köksal, Rektör Verşan Kök’ün bu inşaatı öğrenciler direnişe başladığı için ertelediğini, ancak daha fazla erteleyemeyeceğini savunmuştu.

Dilek Sanin ise Kavaklık bölgesindeki direnişi “Bunun yöntemi bu değil” diyerek eleştirmişti. Öğrenciler o gün her iki isme de yoğun tepki göstermiş, daha sonra inşaatın ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı.

