Öğrencileri dersten alıp cami açılışına götürdüler

Çamlıca camisinin dünkü açılış törenine, ders saati olmasına rağmen çeşitli okullardan yüzlerce öğrenci gruplar halinde getirildi.

Temeli 2013’te tılan Büyük Çamlıca camisi, Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından dün resmen açıldı.

ÖĞRENCİLER DERSTEN ALINIP AÇILIŞA GÖTÜRÜLDÜ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açılış törenine yurttaşlar arama noktalarından geçirilerek alındı. Resmi açılışı gerçekleştirilen Çamlıca camisinini avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün ve dev ekranlar kuruldu. Açılışı yapılan caminin henüz tamamlanmayan birçok alanı mevcut. Müze ve bahçe alanlarında inşaat devam ederken, asansörlerin bir kısmının henüz çalışmadığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre açılış için İstanbul’un çoğu belediyesinden araçlarla yurttaşlar getirilirken, imam hatip okulu öğrencileri ve Kuran kursu öğrencileri de gruplar halinde ders saatlerinde açılış için alanda hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan’ın da cuma namazını kıldığı ve açılış konuşmasını gerçekliştirdiği camide Hiranur Derneği temsilcileri ilim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri için 70 TL’lik bağış desteğinin istendiği broşürler dağıttı.

Erdoğan’ın konuşması sırasında bazı yurttaşların cami avlusunda piknik yapması ise dikkat çekti.

Cuma namazının ardından açılış konuşması yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası büyük bir külliye. Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca camii, mimarisi konumuyla muhteşem bir eser. Çamlıca camii 57 bin 500 metre karelik bir alana kuruludur. Camimiz 6 minareye sahiptir. Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor.”