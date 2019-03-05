Öğrencileri AKP propagandasına taşıyacaklar

İstanbul Sancaktepe’de bir lisede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bir açılış törenine öğrencilerin götürülmesi için velilerden izin kağıdı istendi.

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala bir dizi 'devlet yatırımının' açılışına hız verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da devleti temsilen katıldığı açılışlarda AKP propagandası yapıyor.

İstanbul Sancaktepe’deki Samandra Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılışına katılacak olan Erdoğan için, okul yönetimi velilerden izin kağıdı doldurmalarını, böylece öğrencileri açılışa götürmeyi talep etti.

Seçim öncesi bir AKP propagandası olacağı bilinen açılışa, öğrencilerin bir oldu bittiyle götürülmeye çalışılması hem öğrenciler hem veliler tarafından tepki topladı.