Öğrenciler için 28 gün askerlik düzenlemesi yapılacak

Bedelli askerlikten yararlanacak öğrenciler için 28 gün temel askerlik düzenlemesi yapılacağı öğrenildi.

Bedelli askerliğin içerisinde yer alan 28 gün temel eğitim sürecinde öğrenciler için yeni bir düzenleme yapılacağı kaydedildi. Buna göre temel askerlik eğitimi şeklinde ifade edilen dönem, öğrencilerin tatil dönemine kaydırılabilir.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, AKP kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söylediler.

Bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.

Bedelli teklifinin altında imzası bulunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, öğrencilerin okullarındaki eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için bu yönde bir uygulamaya gidilebileceğini belirterek, “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi.