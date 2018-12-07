Öğrenciler boykot dedi, yönetim söz verdi

Urla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü KYK yurdundaki yemekhane boykotu yöneticilerin öğrencilerin taleplerini karşılayacakları sözünü vermesi ile sonuçlandı.

Uzun süredir yemeklerin kalitesizliğinden, oda duvarlarının küf olmasından, kaloriferlerin yanmamasından ve sıcak su olmamasından şikayetçi olan öğrenciler en sonunda boykota karar verdi. KYK yemekhanesini boykot ederek şartların düzeltilmesini isteyen öğrenciler, yemek ihtiyaçlarını da bu süre zarfında dayanışmayla giderdiler. Boykottan sonra KYK yöneticileriyle yapılan toplantıda taleplerini tekrar dile getiren öğrenciler yöneticilerden sorunların halledileceğine dair söz aldılar ve durumun takipçisi olacaklarını dile getirdiler.



