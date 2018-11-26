Öğrenci yurdunda Diyanet'ten tuhaf yarışma: Birinciye 75 TL ödül!

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait KYK öğrenci yurdunda öğrencilerin istememesine rağmen 'Diyanet dergisi oku, yarış, kazan' başlıklı tuhaf bir bilgi yarışması düzenleniyor. Bir hemşire bile bulunmayan yurtta 'manevi rehberlik' adı altında memur olarak bir de imam istihdam ediliyor.

Kocaeli Muallimköy'deki Gebze Teknik Üniversitesi'nin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunda "Diyanet dergisi oku, yarış, kazan" başlıklı tuhaf bir bilgi yarışması düzenleniyor.

Yurdun sosyal medya hesabından paylaşılan Diyanet dergisi PDF'leri içerisinden seçilen sorularla yurdun konferans salonunda kahoot uygulaması üzerinden düzenlenen yarışmada birinciye 75, ikinciye 50, üçüncüye 25 TL ödül veriliyor.

Yemekhane duyuruları ve benzeri amaçlarla açılan sosyal medya hesapları ve WhatsApp grupları, yurt yönetimi tarafından dinsel etkinlikleri duyurma platformu olarak kullanıyor.

Kariyer ve girişimcilik etkinlikleriyle sıkça gündemde olan üniversite, dinsel etkinliklerde de hayli iddialı. Gecen ay "İslam ve Bilim" adı altında bir etkinlik daha düzenlenmişti.

Mualimköy'de, şehri merkezinden uzaktaki yurtta bir hemşire bile bulunmazken, "manevi rehberlik" adıyla memur olarak imam çalıştırılıyor.

Birçok öğrenci ve akademisyenin bu tür dinsel etkinliklerden rahatsız olduğu belirtilmesine ve etkinliklere katılım çok düşük olmasına rağmen, yurt yönetimi ısrarla dinsel etkinlikleri öğrencilere adeta dayatıyor.