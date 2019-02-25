Öğrenci bulamayan 5 imam hatip kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz milyonlarca lira harcayarak açtığı 5 imam hatip ortaokulu öğrenci olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Batman, Bursa, Kocaeli ve Şanlıurfa valilikleri dönem başında illerindeki bazı imam hatiplerde kayıtlı öğrenci bulunmadığından okulların kapatılması teklifini bakanlığa iletti. Okulların kapatma şartlarını taşıdığının anlaşılmasının ardından bu illerde bulunan 5 imam hatip ortaokulu kapatıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2019 Yatırım Programı’nda 162 yeni imam hatip lisesi için 460 milyon TL ödenek ayrıldı. Ancak MEB istatistiklerine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında 224 bin 950 kontenjana sahip imam hatip liselerinin yarısı boş kalırken, bu okullara sadece 117 bin 662 öğrenci yerleştirildi.