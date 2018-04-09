Öğrenci ailelerinden çağrı

Tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri Salı günü bir basın toplantısı yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartı nedeniyle 15 öğrenci gözaltına alınmış, 9’u hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tutuklamaların ardından dayanışma mektubu çalışması yaptığı gerekçesiyle bir öğrenci daha gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Tutuklanan 10 öğrencinin aileleri 10 Nisan Salı günü saat 12:00’de İstanbul Tabip Odası’nda yapacakları açıklama için çağrı yaptı. Gençlerin okullarında olması gerekirken haksız bir şekilde Bakırköy ve Silivri Cezaevlerinde tutulduğu belirtilen çağrıda “Sizleri kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz” denildi.