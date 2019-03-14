OECD: Türkiye rüşvetle mücadelede başarısız

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi'nin sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarısız olduğu uyarısında bulundu.

OECD, özellikle yabancılara rüşvetin engellenmesi konusunda etkili tedbirler almak ve yasaları güçlendirmek için Türkiye'ye Ekim ayına kadar mühlet verdi.

Euronews'te yer alan habere göre OECD Çalışma Grubu, aksi takdirde Türkiye'ye 2020 yılında üst seviyede bir heyeti inceleme yapmak üzere gönderileceği uyarısında bulundu.

OECD tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin sürekli olarak OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinde belirtilen kilit hususlara uymaması ve yurtdışı rüşvetle mücadele kanunlarını uygulamaması sebebiyle, Ekim 2019'a kadar herhangi somut adım atılmaması halinde, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu 2020 yılında Ankara'ya üst düzey bir heyet gönderecektir" ifadeleri kullanıldı.