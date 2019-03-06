OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. OECD, Türkiye'nin 2019 GSYİH beklentisini eksi yüzde 0.4'ten eksi yüzde 1;8'e indirdi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün yayımladığı "Ara Ekonomik Görünüm Tahminleri Mart 2019" raporunda, Türkiye için 2019 yılı GSYH beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2,9 büyüdüğünü tahmin eden OECD, 2019 yılında yüzde 1,8 daralma yaşandıktan sonra, 2020 yılında yüzde 3,2 büyüme olacağı öngörüsünde bulundu. Bir önceki raporda bu yıl için beklenti yüzde 0,4 daralma, gelecek yıl için yüzde 2,9 büyüme şeklindeydi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Türkiye için büyüme tahminlerinin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden OECD, 2018 yılı ortalarından bu yana üretim ve iç talepte keskin bir düşüş yaşandığını kaydetti.

"Finansal piyasaların istikrar kazandığını ve dış rekabet gücünün iyileştiğini" savunan OECD, "Ancak zayıf güven, şirketlerin yüksek borç servis yükü, sıkı para politikası ve Avro Bölgesi piyasalarındaki zayıf talep yurt hala içi ve dış talep üzerinde baskı yaratıyor" dedi.