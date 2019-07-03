ODTÜ’lüler kavaklıktaki ‘ruhsatsız’ yurt inşaatına karşı nöbette

ODTÜ’de kavaklık olarak bilinen bölgede KYK yurdu yapılmasına karşı nöbet sürerken, dün bölgeye gelen hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin çalışması öğrencilerin müdahalesiyle durduruldu. İş makinelerinin bazı ağaçları kestiği öğrenildi.

ODTÜ’de kavaklık olarak bilinen bölgede KYK yurdu yapılmasına karşı 15 Mayıs’ta başlayan nöbet sürerken, dün bölgeye iş makineleri ve hafriyat kamyonları getirilerek inşaat çalışmalarına başlanılmak istendi. Kavaklık ve onun yanındaki Şok Market şubesini kapsayan alanda yurt yapılması için başlatılmak istenen çalışma öğrencilerin müdahalesiyle durduruldu. İş makinelerince bölgedeki bazı ağaçların da "başka yere taşıyoruz" denilerek kesildiği öğrenildi.

Direnişe destek veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi geçtiğimiz günlerde ruhsat verebilme yetkisi olan kurumlara başvurduklarını ancak bu kurumlardan "İnşaat ruhsatı bizim tarafımızdan verilmedi" yanıtını aldıklarını açıklamıştı.

15 MAYIS'TAN BERİ NÖBET TUTULUYOR

10 Mayıs’ta yapılan 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne saldırının ardından örgütlenen boykot sürecinde üniversitede kavaklık olarak bilinen bölgeye bir KYK yurdunun inşaasının planlandığı ve okul tarafından da sözleşmenin imzalandığı öğrenildi. Bunun üzerine öğrenciler tarafından yapılan forumun ardından kavaklık alanında nöbet tutulmaya başlandı.

15 Mayıs’ta başlayan nöbetler bir buçuk ayını doldurdu. Bu süreç içerisinde öğrenciler kavaklığın bir yaşam alanı olduğunu vurgulayarak bu alanda farklı etkinlikler düzenlediler.

Geçen hafta Perşembe günü rektörlükle yapılan ancak rektörün katılmadığı toplantıda öğrenciler şu önerilerini dile getirdiler:

1. Kavaklık bölgesine hiçbir şekilde yurt yapılmayacak.

2. A2 otoparkının olduğu yere ODTÜ yurdu yapılacak.

Ancak dile getirilen bu öneriler rektörlük tarafından maddi sebeplerle reddedildi.

Dün ise Kavaklık ve onun yanındaki Şok Market şubesini kapsayan alanda yurt yapılması planlandığı için marketin taşınacağı yerde çalışma başlatılacaktı. Ancak, öğrencilerin müdahalesiyle bu inşaat durduruldu.