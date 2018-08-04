ODTÜ'lü öğrencilere Cumhurbaşkanına hakaret davası

ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde taşıdıkları pankartlarda yer alan Erdoğan karikatürü nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan öğrenciler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası açıldı.

ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde taşıdıkları pankartta yer alan Erdoğan karikatürü nedeniyle tutuklanan öğrencilere yönelik soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beş kişiye “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

6 Temmuz'da yapılan törende pankartı taşıyan, okula getiren ve hazırladığı öne sürülen öğrencilere yönelik soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında dört öğrenci 10 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Dava Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öğrencilerin tutukluluğunun devam edeceği, pankartı hazırladığı belirtilen kişinin de tutuksuz yargılamasının süreceği bildirildi.

'TAYYİPLER ALEMİ' KARİKATÜRÜ BERAAT ETMİŞTİ

Öğrencilere soruşturma açılmasına neden olan pankartta, 2005'te Penguen dergisinde yayınlanmış bir karikatür bulunuyordu. Derginin “Tayyipler Alemi” kapağıyla dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, fil, zürafa, maymun, deve, kurbağa, yılan, inek ve ördek şeklinde resmedilmişti. Erdoğan Penguen'e 40 bin liralık manevi tazminat davası açmış ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesince dava, “ifade özgürlüğü” gerekçesiyle reddedilmişti.

