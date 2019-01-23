ODTÜ'lü öğrencilerden TKP'nin ODTÜ mezunu adayına destek

ODTÜ'lü öğrenciler, 31 Mart seçimlerinde TKP'den Hacıbektaş belediye başkan adayı gösterilen ODTÜ mezunu Ali Haydar Can Sümer'e destek verdiler.

Türkiye Komünist Partisi’nden 31 Mart yerel seçimlerde Hacıbektaş’ta belediye başkanı olarak gösterilen Ali Haydar Can Sümer’e bir destek de ODTÜ’lü öğrencilerden geldi.

Geçtiğimiz günlerde "Gençlik Siyasete, Oylar Halkın Temsilcilerine" diye açıklama yayınlayan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), ODTÜ mezunu olana Ali Haydar Can Sümer’e destek mesajlarını iletti.

ODTÜ Devrim Stadyuma astıkları pankart ile yerel seçimlerde halkın temsilcilerine oy isteyen Türkiye Komünist Gençliği, emeğe, bilime ve sanata değer veren gençlerini TKP’den aday olmaya ve TKP adaylarını desteklemeye çağırdı.