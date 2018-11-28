ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan şoför tutuklandı

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesindeki ölümüne ilişkin kaza raporunda 'Kamyonetin yana açılan damper kapağının açık unutulduğu ve İrem’in kafasına çarptığı' anlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet şoförü Tahir Kepelek, ihmal ve ölüme neden olmaktan tutuklandı.

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesindeki ölümünün ardından da ihmal ve sorumsuzluk çıktı. İrem'in ölümüne neden olan şoför ise tutuklandı.

Soruşturma dosyasına göre, 100. Yıl Mahallesi’nde arkadaşlarıyla öğrenci evinde kalan Ortadoğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük (21), öğleden sonra başlayacak derslerine yetişmek için üniversite yerleşkesinin A4 kapısından girip yürümeye başladı. Öğrenciler tarafından yaya bölgesi olarak en yoğun kullanılan yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen İrem’in kafasına yana açılan damper kapağı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre öne düşen ve ağır yaralanan İrem hastanede hayatını kaybetti.

İrem’in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet şoförü Tahir K. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan K., ifadesinde, olayda ihmalinin olmadığını belirterek, “Yüksek kasisten geçerken kamyonetin damper kapağı yana açıldı, kapağın öğrenciye çarptığını sonradan fark ettim” dediği öğrenildi. Tahir K., ifadesinin ardından çıkarıldığı Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘ihmal ve ölüme neden olmaktan’ tutuklandı.

İrem Kütük’ün ölümünün ardından ODTÜ Rektörlüğü ile İç Hizmetler Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Kazanın gerçekleştiği yoldaki kasisin yüksekliği de ayrıca incelenecek.