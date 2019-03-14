ODTÜ'den 'Üç Büyük Kentte Üç Komünist Kadın' etkinliğini engelleme girişimi

ODTÜ Rektörlüğü, 14 Mart Perşembe günü saat 18.30’da Refika Aksoy Öğrenci Yurdu kantininde düzenleneceği duyurulan 'Üç Büyük Kentte Üç Komünist Kadın: 31 Mart’a Giderken TKP ve Komünist Kadınlar' etkinliğini engellemek için girişimde bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri tarafından 14 Mart Perşembe günü saat 18.30’da Refika Aksoy Öğrenci Yurdu kantininde düzenleneceği duyurulan “Üç Büyük Kentte Üç Komünist Kadın: 31 Mart’a Giderken TKP ve Komünist Kadınlar” etkinliği ODTÜ rektörlüğünün ilgili kantini “kapatmakla” tehdit ederek engellenmeye çalışıldı.

ODTÜ rektörlüğüne bağlı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından aranan kantin işletmecisine “etkinliğe izin verildiği takdirde, bir sonraki dönem için sözleşmesinin ‘zora gireceği’” tehdidinde bulunuldu. TKG’li öğrencilere durumu izah eden işletmeci etkinliğin sonlandırılmaması halinde kantinin bir geceliğine kapatılacağını ifade etti.

TKG’li öğrenciler, engelleme girişimine rağmen etkinliği tamamladı.

TKG ODTÜ’DEN AÇIKLAMA

TKG-ODTÜ bu konu üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

ODTÜ Rektörlüğü’nün, ‘’Üniversiteler Seçimleri Konuşuyor’’ etkinlik dizimizin dördüncü oturumu olan ‘’Üç Büyük Kentte Üç Komünist Kadın: 31 Mart’a Giderken TKP ve Komünist Kadınlar’’ toplantımızı, toplantıyı yapacağımız kantinin işletmecisine ‘’etkinliğin yapılması halinde kantinin sözleşmesinin zora gireceği’’ tehdidini savurarak etkinliğin engellenmesi gerektiğini, engellenemediği takdirde de ‘’kantini bir akşamlığına kapatmaları gerektiğini’’ ifade ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Tüm bu tehditlere ve engelleme girişimlerine rağmen etkinliğimizi tamamladık. Buna karşın, okulumuzdaki bu çirkin tutuma karşı söyleyecek iki çift sözümüz var:

Üniversitelerde türlü sermaye gruplarının temsilcileri, ellerini kollarını sallayarak öğrencilerin ve akademisyenlerin bilim-sanat faaliyetleri yürütmesi gereken kürsülerde konuşurlarken, öğrencilere siyaset yasağı konuluyor! Sırf öğrenciler memleket meselelerini tartışmasın diye dersliklerin kapıları kilitleniyor, kantinler kapatılmakla tehdit ediliyor! ODTÜ Rektörlüğü, Cumhurbaşkanı dahil bütün AKP temsilcilerini her türlü alavere dalavere ile kampüse sokarken, kendi öğrencisine siyaset yapmayı yasaklıyor!

ODTÜ Rektörlüğü’ne duyuruyoruz: Bu ülkenin aydın öğrencileri, kendi memleketleri hakkında, kendi kampüslerinin her yerinde konuşacak, konuşturacak; memleket meseleleriyle ilgilenen, siyaset yapan bir gençliği örgütleyecek!

Gelip geçici olanlar, ODTÜ geleneğinin gerçek sahiplerine boyun eğdiremez!

ODTÜ boyun eğmez!

Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ