ODTÜ'de yeni istifalar olduğu öne sürüldü

ODTÜ'de Kavaklık bölgesinde kaçak KYK yurdu inşaatına karşı mücadele sürerken, Rektör Yardımcısı Altunışık'ın istifasının ardından ODTÜ Yönetim Kurulu'ndan da yeni istifalar olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Rektörlüğün polisin kampüse girmesi iznini protokolle Valiliğe verdiği de iddia ediliyor.

ODTÜ’de Kavaklık bölgesine KYK yurdu dayatmasına karşı başlatılan mücadele sürerken, özellikle üniversitedeki bütün fakültelerin ayrı ayrı açıklamalar yaparak hem KYK yurduna hem de üniversitedeki polis varlığına tepki göstermesi, yeni gelişmelere neden oldu.

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'ın haberine göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık’ın istifasının ardından ODTÜ Yönetim Kurulu’ndan da istifalar olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar Rektör Danışmanı Hale Işık Güler ile Rektör Yardımcıları Gülser Köksal ve Dilek Sanin’in istifa ettiği öne sürülüyor. İstifalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Diğer yandan, ODTÜ’de fakültelerin ardından bölümler de KYK yurdundan vazgeçilmesini ve polisin üniversiteden çıkmasını talep etmeye devam ediyor. Son olarak Endüstri Mühendisliği ve Kimya bölümleri de üniversitenin e-mail grubuna attıkları mesajlarla konuyu gündemde tutmaya devam ediyorlar.

Rektörlüğün alınan kararın ve yaşanan sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirmesinin ardından, polis kampüs içinden A1 kapısı önüne çekildi. Rektörlüğün polisin kampüse girmesi iznini protokolle Valiliğe verdiği iddia ediliyor. Diğer yandan bir bakanın Rektörün, sürecin gözden geçirileceği yönündeki bildiriminin ardından kendisini arayarak tepki gösterdiği de iddialar arasında.

ODTÜ Yönetim Kurulu gelişmeler üzerine 9 Temmuz’da yaptığı toplantı sonrasında şu duyuruyu yapmıştı:

Değerli Mensuplarımız, Üniversitemizin Yönetim Kurulu 9 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak KYK yurt yapımı ile ilgili gelişmeleri değerlendirmiştir. Üniversitemizde ve ülkemizde barış ve huzur hepimiz için önde gelmektedir. Bu nedenle protokol ve ihale ile ilgili yasal gereklilikler olsa bile yapılabileceklerin tekrar gözden geçirilmesi, ilgili kurumlar ve bileşenler ile bu doğrultuda müzakerelere devam edilmesi ve bir an önce Üniversitemizde hayatın normale dönmesi için her adımın atılması yönünde görüş birliği oluşmuştur. Bu yönde çalışmalar takip edilecek ve gelişmeler Üniversitemiz ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla.

Tepkilere rağmen KYK yurdunun yapımından henüz vazgeçilmiş olmaması da tartışılmaya devam ediyor. Projenin iptal edilmesi halinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun, davet usulü ile yurt inşaatı işini alan Ziver İnşaat’a tazminat ödemesi gerektiği de iddialar arasında. Ziver İnşaat’ın sahibinin 2015 Kasım seçimlerinde AKP’den Elazığ milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptığı biliniyor. Aynı şirketin pek çok ihaleyi de davet usulüyle aldığı ortaya çıkmıştı.

RUHSAT İÇİN ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI'NIN ONAYI GEREKİYOR

İnşaatın önündeki en önemli engellerden biri de ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın inşaat alanı üzerindeki hakları. Yurt yapılmak istenen alanın irtifak hakkının 80’li yıllarda yapılan protokolle 49 yıllığına ODTÜ Vakfı’na verilmiş olması nedeniyle, her türlü ruhsat için Vakfın onayının alınması gerekiyor. Ancak Vakıf bu onayı vermiyor. İddialara göre, Vakıftan karar çıkmayınca Rektör olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak yönetimin bileşimini değiştirmek istiyor. Sonucun İdarenin beklediği gibi olmayacağı anlaşılınca olağanüstü genel kurulun Rektör tarafından Ekim ayına ertelendiği konuşuluyor.



KYK ile ODTÜ Rektörlüğünün yurt yapımı ile ilgili yaptığı protokol üzerinden yüklenici firmanın Ankara İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ruhsat başvurusu yapmasının ardında da, bir oldubittiye getirerek kimsenin haberi olmadan onay alıp inşaata başlanması çabası var. ODTÜ çevrelerinde, amacın, alan üzerinde irtifak hakkına sahip olan ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın İl Müdürlüğüne kendi hakları ile ilgili bilgilendirme yazısı göndermesinin önlenmesi ve bu şekilde ruhsat alarak inşaata başlanması olduğu söyleniyor. Yasa dışı da olsa bir kez ruhsat alındıktan sonra, açılacak davanın zaman alacağına güvenilerek inşaatın “ruhsatlı” bir şekilde başlatılması planlanıyor. Rektörlüğün olağanüstü genel kurulu ertelemesinin bir diğer nedeninin de bu gelişmelerin ortaya çıkacak olması ihtimali olduğu belirtiliyor.

ODTÜ Geliştirme Vakfının İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, arazinin kendilerine tahsisli olduğu ile ilgili yazıyı yazması bekleniyor.

