ODTÜ'de önce saldırdırlar, sonra ağaçları kestiler

ODTÜ'de sabah saatlerinde öğrencileri hedef alan saldırının hemen ardından ağaç katliamına başlandı.
soL - Ankara
Pazartesi, 08 Temmuz 2019 10:14

ODTÜ'de bu sabah saatlerinde başlayan ablukanın ardından polis önce öğrencilere saldırdı, ardından ağaç katliamına başladı.

Ağaç kesiminin başladığı anlardan çekilen görüntüler şöyle: