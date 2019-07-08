ODTÜ'de önce saldırdırlar, sonra ağaçları kestiler

ODTÜ'de bu sabah saatlerinde başlayan ablukanın ardından polis önce öğrencilere saldırdı, ardından ağaç katliamına başladı.
Ağaç kesiminin başladığı anlardan çekilen görüntüler şöyle:
ODTÜ'de öğrencilere yapılan saldırının ardından ağaç kesimine başlandı! https://t.co/l8sKJAnfnG pic.twitter.com/5HCQMSeRDh
— soL Haber (@solhaberportali) 8 Temmuz 2019
ODTÜ'de ağaç kesimine isyan! 'Siz üzülmüyor musunuz?' https://t.co/l8sKJAnfnG pic.twitter.com/Zfoo9G35VV
— soL Haber (@solhaberportali) 8 Temmuz 2019