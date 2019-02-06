ODTÜ'de OHAL: Sebep Erdoğan'ın ziyareti

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün daveti ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelişi için üniversitede olağanüstü hal ilan edildi. Bir aydır üniversite faaliyetlerinin iptali ve ertelenmesinin ardından, üniversitede hayat bugün için tamamen bloke edildi.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezinin açılışı için davet edilen Cumhurbaşkanı'nın gelişi üniversiteyi altüst etti. ODTÜ'de iki gündür polis çıkarması yaşanıyor.

Erdoğan'ın 2012'den beri ilk kez gireceği ODTÜ'de protesto ve eylemlerin önüne geçmek için okul fiilen boşaltıldı.

ODTÜ Stadyumu üç günlüğüne ilaçlama bahanesiyle kapatıldı. Saat 13:30'da gelmesi beklenen Erdoğan için ana yemekhane bugün erken kapatılıyor, diğer yemekhaneler ise hiç açılmayacak.

Erdoğan'ın bugün konuşma yağacağı Kültür Kongre Merkezi (KKM) çevresi ve üniversitenin merkezi bölgeleri dünden itibaren polis bariyerleriyle çevrildi. Okula bugün sabah saatlerinden itibaren de yüzlerce polis giriş yaptı. Üzerine emniyet flaması asılmış kamyon ve tırlar kampüs yollarında park etmiş durumda. Üniversite içinde bugün polisin rastgele arama yaptığı ve durdurduğu öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu gözlendi.

Erdoğan'ın 2012 yılındaki TÜBİTAK Uzay ziyareti ODTÜ Ayakta eylemlerini tetiklemiş, bu da 6 ay sonraki Haziran Direnişi için öncü olmuştu. ODTÜ'de olağanüstü hal bir aydır sürüyor. Rektör Kök, bir ay önce KKM'deki tüm etkinliklerin iptal edildiğini ve başka mekanlara taşınması gerektiğini duyurmuş, tepki çeken kararlarının gerekçesini ise binada "tadilat" yapılması olarak belirtmişti. Geçen hafta itibariyle gerçek sebebin Tayyip Erdoğan'ın üniversite ziyareti olduğu açığa çıktı.

KKM'de gerçekleşmesine izin verilmeyen etkinlikler arasında Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası'nın 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ayrıca ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Merkezinin (Tekpol) bilimsel etkinlikleri yer alıyordu.

Bu haftasonu KKM'de düzenlenmesi planlanmış olan Aykut Kence Evrim Konferansı adlı geniş katılımlı popüler bilim etkinliği de uygun mekan yokluğu sebebiyle okul dışında gerçekleşecek. Bir ay boyunca KKM etkinliklerinin iptalinin Erdoğan'ın takvimine göre esneklik yaratmak amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor.

Yine ODTÜ Rektörlüğü iki hafta önce gerekçe bildirmeden akademik takvimi 5 gün ileriye almıştı. Ders organizasyonunu zora sokacak olan bu adımın amacının, Erdoğan'ın gelişi sırasında üniversitede öğrenci bulunmamasını temin etmek olduğu anlaşılıyor.

ODTÜ'de geleneksel olarak düzenlenen Dönem Arası Seminerleri adlı popüler bilim etkinliğinin bugünkü ayağı da yine iptal edildi. Üniversite çevrelerinde Rektör Kök'ün eğitim ve bilimsel etkinlik gibi temel üniversite faaliyetlerini Erdoğan'ın ziyareti adına sekteye uğratması eleştirilerek, bunun görevi suistimal olduğu yorumu yapılıyor.