ODTÜ'de öğrencilerin eylemi öncesinde üniversiteye polis girdi: Müdahale tehdidi

ODTÜ'de mezuniyet töreninin ardından birçok öğrenci gözaltına alınırken, bu durumu protesto etmek isteyen öğrencilerin yapacağı yürüyüş öncesi üniversiteye polis girdi.

ODTÜ’de mezuniyet töreninde özel güvenliğin mezunların pankartlarına müdahale etmesi ve bazı öğrencilerin gözaltına alınması sonrası ODTÜ öğrencileri bir yürüyüşle durumu protesto etmeye hazırlanırken, üniversiteye polis ekipleri girdi.

Yürüyüş yapıldığı takdirde polisin saldıracağı söylenirken, öğrencilerin yarın bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

Polisin okulda iki öğrenciyi kimlik kontrolünde gözaltına altına aldığı, öğretim üyelerinin müdahalesiyle öğrencilerin serbest bırakıldığı da bildirildi.