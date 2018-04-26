ODTÜ'de Koçfest'e karşı eylem: Ne sermayenin, ne rektörün...

ODTÜ'de Koç Grubu desteğiyle düzenlenen Koçfest, öğrencilerin tepkisini çekmişti. Devrim Stadı'na lüks arabalar sokan ve her yere reklam panoları asan Koç Grubu, gelen tepkiler üzerine reklam panolarını kaldırmak zorunda kalmıştı.
ODTÜ öğrencileri bugün Koçfest'e karşı eylem yaparak, Devrim Stadı'nda lüks arabaların dolaştırılması ve okulun Koç'a teslim edilmesine tepki gösterdi.
Yüzlerce öğrencinin katıldığı eylemde "Ne sermayenin, ne rektörün ODTÜ bizimdir" pankartı açıldı.
Rektörlük Genel Sekreteri öğrencilerle yaptığı görüşmede Koçfest'in etkinliklerinden "haberleri olmadığını" öne sürdü.
Eylem sırasında rektörün okulda olmadığı ve üniversite girişine çevik kuvvet ekiplerinin yerleştirildiği öğrenildi.
ODTÜ öğrencileri tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri, OHAL sebebiyle yasaklanırken, Koç Grubu'nun üniversitede festival gerçekleştirebilmesi de tartışma yaratmıştı.