ODTÜ'de evrim konferansına kapatılan salon patronlar için açıldı

ODTÜ'de 'tadilat' bahanesiyle Aykut Kence Evrim Konferansı’na ve öğrenci topluluklarına kapatılan Kültür Kongre Merkezi, işçi düşmanlığı ile bilinen sermaye gruplarının yer aldığı 'Kariyer Fuarı'na tahsis edildi.

ODTÜ’de “tadilat” bahanesiyle Aykut Kence Evrim Konferansı’na ve öğrenci topluluklarına kapatılan Kültür Kongre Merkezi’nin kapıları onlarca sermaye grubunun katıldığı “Kariyer Fuarı”na açıldı.

ODTÜ'de 9-10 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan 13'üncü Aykut Kence Evrim Konferansı, "salonun tadilatta olduğu" bahanesiyle iptal edilmiş, ODTÜ yönetiminin evrim ve bilim karşıtı tavrına tepki çekmişti.

Daha önce Gençlik ve Spor Bakanının katıldığı bir etkinliğe açılan salonun aynı ay içerisinde bu defa patronlara tahsis edilmesi dikkat çekti.

28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kariyer Fuarı” kapsamında Kültür Kongre Merkezi'nde stand açanlar arasında Vestel ve Oyak-Renault gibi işçi düşmanı uygulamaları ile tanınan şirketler de bulunuyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG-ODTÜ), Aykut Kence Evrim Konferansı'nın iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ODTÜ yönetiminin evrim ve bilim düşmanı tavrına "Her yıl yüzlerce sermayedarın etkinlik yaptığı üniversitemizde, kürsüler patron sınıfına ve onların siyasi temsilcilerine peşkeş çekilirken, bilimsel düşüncenin dile getirilmesinin önüne bin bir türlü engel çıkarılıyor" sözleri ile yanıt vermişti.