ODTÜ'de direniş kazandı: Şantiye binaları yıkılıyor

Çankaya Belediyesi, ODTÜ yerleşkesinde yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının şantiye binalarını ve inşaat alanı etrafına örülen çitleri kaldırma ve ardından bölgeyi yeniden ağaçlandırma kararı aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için yaklaşık 3 ay süren direniş sonucunda ankaya Belediyesi ekipleri, dün sabah alanda yıkım sürecini başlatmak için tutanak tuttu.

BirGün'den Dilek Yeğin'in haberine göre, Belediye ekipleri 30 gün önce mühürlenen inşaatın ruhsat alma süresi dolduğu için iki gün önce alana kontrole gitti. Yıkım sürecini başlatmak için tutanak tutan ekipler, ODTÜ Rektörlüğü’ne Ankara Valiliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konu hakkında bilgi verdi.

Kesilen ağaçların yerine de yıkımın ardından yeni ağaçlar dikilmesi planlandığı belirtildi.