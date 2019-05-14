ODTÜ'de boykot var: Yerleşkede yaşam duracak

ODTÜ'de geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasının ardından, bugün öğrenciler boykota başlıyor. 'Polis, şiddet, nefret varsa ders yok' diyen ODTÜ'lüler gün boyunca derslere girmeyecek, yerleşkede hayatı durduracak. Boykot hazırlıkları sabah saatlerinde başladı.

ODTÜ'lü öğrenciler geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısının ardından, dün bir boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye Komünist Gençliği'nin de (TKG) aralarında bulunduğu bileşenler, bugün ODTÜ'de yaşamı durduracak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

ODTÜ'de boykot hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı.

Bölümlerin girişine pankartlar asıldı.

FAKÜLTELERİN ÖNÜNDE ÖĞRENCİLER TOPLANDI: NE AKP NE REKTÖR, ODTÜ BİZİMDİR

Farklı fakültelerden boykota katılan öğrenciler, okulları önünde toplanmaya başladı.

Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri sloganlar eşliğinde fakülte önünde toplandı.

Fizik Bölümü önünde topanan öğrenciler de "Ne AKP ne rektör, ODTÜ bizimdir" sloganları attı. "Devrimci ODTÜ" kokartları taşıdı.

Rektörlüğe yürüyüşünü tamamlayan ODTÜ öğrencileri de, ODTÜ emekçilerini ve öğrencilerini rektörlük önüne buluşmaya çağırdı.