ODTÜ'de boykot var: Öğrenciler beş maddelik taleplerini açıkladı

ODTÜ'de geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasının ardından, bugün öğrenciler boykota başlıyor. 'Polis, şiddet, nefret varsa ders yok' diyen ODTÜ'lüler gün boyunca derslere girmeyecek, yerleşkede hayatı durduracak. Boykot hazırlıkları sabah saatlerinde başladı.

ODTÜ'lü öğrenciler geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısının ardından, dün bir boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye Komünist Gençliği'nin de (TKG) aralarında bulunduğu bileşenler, bugün ODTÜ'de yaşamı durduracak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

ODTÜ'de boykot hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı.

Bölümlerin girişine pankartlar asıldı.

FAKÜLTELERİN ÖNÜNDE ÖĞRENCİLER TOPLANDI: NE AKP NE REKTÖR, ODTÜ BİZİMDİR

Farklı fakültelerden boykota katılan öğrenciler, okulları önünde toplanmaya başladı.

Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri sloganlar eşliğinde fakülte önünde toplandı.

Fizik Bölümü önünde topanan öğrenciler de "Ne AKP ne rektör, ODTÜ bizimdir" sloganları attı. "Devrimci ODTÜ" kokartları taşıdı.

Rektörlüğe yürüyüşünü tamamlayan ODTÜ öğrencileri de, ODTÜ emekçilerini ve öğrencilerini rektörlük önüne buluşmaya çağırdı.

ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ DE BOYKOTA DESTEK VERDİ

Öğretim Elemanları Derneği üyesi akademisyenler, cübbeleriyle boykota destek verdi.

Dernek adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın ODTÜ mensupları ve sevgili öğrenciler...

10 Mayıs Cuma günü kampüsümüzde yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz.

Cuma günü yaşananlar kampüsümüzün güvenliği ve barışı için kolluk kuvvetlerine değil ODTÜ bileşenlerine, özellikle de öğrencilerimizin sağduyulu tavrına güvenilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Akademik kurumlar her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin özgürce gerçekleştirildiği ortamlardır. Bunu sağlamak da üniversite yöneticilerinin en temel görevleri arasındadır.

Köklü bir geleneğe sahip olan ODTÜ'de, Üniversitemizin yöneticilerine bu sorumluluklarını hatırlatır, özeleştiri başta olmak üzere gereken adımları derhal atmalarını kendilerinden talep ederiz."

'BASKI, ŞİDDET, NEFRET VARSA DERS YOK: BOYKOT VAR'

Rektörlük önünde toplanan yüzlerce öğrenci çeşitli sloganlarla Rektör Verşan Kök'ü protesto etti.

Ardından ODTÜ'lü öğrenciler adına bir basın açıklaması okundu. Açıklamada öğrenciler beş maddelik taleplerini dile getirdiler.

ÖĞRENCİLERDEN BEŞ MADDELİK TALEP LSİTESİ

Açıklama şöyle:

10 Mayıs günü, Onur Yürüyüşünde arkadaşlarımıza ve hocalarımıza karşı gerçekleşen saldırı tüm ODTÜ BİLEŞENLERİ olarak bizi “YETER ARTIK” demek için bugün bir araya getirdi. Kampüsümüz uzun zamandır polis ablukası altında. Neredeyse her eylem ve etkinliğimiz öncesinde, giriş kapılarında polis araçları bekliyor, içeriye girilip müdahale edilmekle tehdit ediliyoruz. Fakat bu saldırının açık bir farkı var; Verşan Kök, kolluk kuvvetleriyle bu saldırıyı birlikte organize etmiş, müdahale edilmesi için polisi kendisi çağırmıştır. Atılan maillerde bu gerçek açıkça mevcuttur.

Valiliğin LGBTİ eylemlerini yasaklamasının ardından okulun içinde pek çok etkinlik, film gösterimi de yönetim tarafından engellenmek istenmiştir. Yönetimin bu anlamıyla LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı ve ötekileştiren dili ve uygulamaları son kertede bu saldırıya kadar varmıştır.

ODTÜ yıllardır ülkenin içinde bulunduğu durumla benzer bir şekilde dönüşüme uğramaktadır. “Güzel ve dayanışmacı” olan ne varsa nefretle yok etmek üzerine kurulu anlayış, ODTÜ’de de kendisini Verşan Kök’le yönetimde cisimleştirmiştir. ODTÜ Ormanı’nın talan edilmesi, topluluklar üzerindeki baskılar, LGBTİ+ fobik uyguma ve açıklamalar, muhalif, sol/sosyalist içerikli etkinliklerin yasaklanması, topluluk faaliyetlerine ve işleyişlerine yapılan müdahaleler, Mezuniyet protestosunda gerçekleştirilen saldırı, Koçfest rezaleti, Bahar Şenliklerinin iptal edilmesi, Erdoğan’ın baskın ziyareti için değiştirilen akademik takvim, Evrim Konferansı’nın engellenmesi ve bugün karşı karşıya kaldığımız durum; bu liste daha uzar, gider.

Yaşadıklarımızın tesadüf olmadığının farkındayız. Tek adama rejimi altında AKP, haksızlıklara karşı çıkmayan, özgürlükleri için ses çıkarmayan suskun ve kabullenmiş bir toplum yaratmak istiyor. Buna en çok karşı çıkma potansiyeli olan üniversite gençliği de işte bu nedenle saldırı altında. Üniversitelerde muhalif hocalarımızın ihraç edilmesiyle başlayan süreçte, özgürlük ve eşitlik için mücadele edenler susturulduğu oranda; ülkücü ve islamcıların desteklendiği, bilimsellikten uzak, baskıcı, ötekileştiren ve kendisinden olmayana tahammülü olmayan bir anlayış oturmuş durumda. ODTÜ hala üniversite niteliğini koruduğu, öğrenci-emekçi-mezun-akademisyen bir arada sorunlarımızı çözebildiğimiz, yasaklara ve baskılara karşı inatla BİZ VARIZ! diyebildiğimiz için hedefte.

Şimdiden söyleyelim. Şimdiye kadar başaramadınız, daha çok beklersiniz. Ne rektörlüğü artık kendinden menkul bir hal alan Verşan Kök ne de AKP, ODTÜ’nün kazanılmış değerlerine; eşitlik, özgürlük ve dayanışmayla özdeşleşen ortak yaşam kültürüne, dokunabilir. Dün bir aradaydık, bugün de bir aradayız, yarın da bizden sonra bu okulda okuyacak arkadaşlarımıza, hayatının en güzel senelerini geçirebileceği özgür bir ODTÜ ve gelenek bırakacağız.

Bu noktada somut taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Kampüse hiçbir şartta polisin girişine izin verilmemesi

Öğrenci toplulukları ve gruplarının faaliyetlerinin engellenmemesi

ODTÜ’deki Devrim Yürüyüşü, Onur Yürüyüşü, şenlikler gibi geleneklerimizin korunması

Arkadaşlarımızı ve hocalarımızı gözaltına aldıran, özgürlük isteyene, karşı durana saldıran Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz. Hiçbir meşruiyetinin kalmadığı o koltuktan derhal istifa etmelidir.

İstifa sonrası yeni gelecek yönetim tüm ODTÜ bileşenleri tarafından seçilmeli ve ODTÜ geleneklerine uygun şekilde hareket etmelidir.

Bugünden itibaren bu taleplerin gerçekleşmesi için daha fazla yan yana olacak ve birlikte mücadele edeceğiz.

2012’de iktidarın kampüsümüze binlerce polis ve tomayla saldırısına karşı ODTÜ AYAKTA eylemleriyle sesimizi yükselttik, Berkin Elvan hayatını kaybettiğinde, Soma’da 301 işçi daha fazla kâr için katledildiğinde binlerce kişi olarak boykottaydık. Bugün de sadece ODTÜ’de yaşadıklarımız için değil genel anlamda polis varsa, şiddet varsa, nefret varsa DERS YOK, BOYKOTTAYIZ diyoruz. Şiddete karşı yılmak ve sinmek yerine okulumuzu ve değerlerimizi savunuyoruz. Nefrete, ayrımcılığa, ırkçılığa, sömürüye bu okulda yer olmadı, olmayacak. Üniversitelerde eşitliği ve özgürlüğü hakim kılmak için hala AYAKTAYIZ!

Verşan Kök İSTİFA.

Yönetim İSTİFA.

AKP'nin Baskılarına Karşı Üniversiteleri Savunacağız.

Üniversiteler Üzerindeki Baskılar Son Bulsun.