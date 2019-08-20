ODTÜ’de bildiri dağıtmak yasakmış!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Rektör Verşan Kök döneminde bahar şenliklerinin iptali, Onur Yürüyüşü’nün engellenmeye çalışılması ve son olarak da izinsiz KYK yurdu yapımı üniversite öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarının büyük tepkisine yol açmıştı.

KYK yurdu gündemi ODTÜ’lülerin zaferiyle sonuçlanmış ve inşaat şantiyeleri kaldırılmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen mezuniyet töreni öncesinde protestolardan çekinerek 4 öğrencinin gözaltına alınmasını sağlamıştı. Rektör Verşan Kök, bu duruma karşı tavır gösteren öğrencilerin mezuniyet töreninde dağıttığı "Baskılar Bizi Yıldıramaz" başlıklı bildiri üzerinden öğrencileri cezalandırıyor. Bildiri dağıtan öğrencilere bu sabah Rektörlük tarafından "izinsiz el ilanı dağıtmak" bahanesiyle soruşturma açıldı.

Soruşturmaya gerekçe olan bildiri şöyle:

ODTÜ’de bugün (pazar) düzenlenecek mezuniyet törenleri öncesinde ODTÜ’lü 4 öğrenci sabaha karşı evlerine ve yurt odalarına yapılan baskınlarla “önleyici” gözaltına alındı. Bu, tam bir zorbalık ve büyük bir rezalettir.

Protesto yapma ihtimali üzerinden insanları sabaha karşı terörle mücadele polisleriyle göz altına aldırtmak nasıl bir keyfiyettir?

Bu aşırı hamlelerle güya önledikleri, geleneksel olarak mezun öğrenciler ve ailelerinin mezuniyet sırasında alkışlar ve pankartlarla gerçekleştirdiği tamamıyla barışçıl protestolardır. Yani gerçekte “önlemeye” çalıştıkları şey, en temel ifade özgürlüğüdür.

En ufak eleştiriye bile tahammülü olmayanlar, ODTÜ’yü ve bütün Türkiye’yi susturmak istemektedir. Rektör Verşan Kök, Ankara Valiliği ve AKP iktidarı toplumsal muhalefetten olabildiğince korkmaktadır.

Ama korktukları başlarına geliyor, çünkü ne Türkiye’deki emekçiler, gençler, kadınlar ve LGBTİ+ ne de devrimci ODTÜ geleneğinin yaşadığı okulumuz baskılar karşısında geri çekilmektedir, aksine zorbalık ve keyfiyet tüm ülkede kan kaybediyor. İşte bu yüzden kendi acizliklerini göstererek protesto yapma ihtimali üzerinden ev baskınları düzenlemektedirler.

Bizler ODTÜ öğrencileri olarak gözaltındaki arkadaşlarımıza, demokratik haklarımıza ve okulumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Toplumsal eşitlik ve özgürlük kavgası yenilmezdir.

YAŞASIN DEVRİMCİ ODTÜ

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Bugün hep birlikte, tek bir ağızdan haykıralım yeniden;

Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz!