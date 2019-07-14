ODTÜ yönetiminde ilk istifa: Rektör yardımcısı görevinden ayrıldı

ODTÜ'de kaçak yurt inşaatına tepkiler sürerken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık istifa etti.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık görevinden istifa etti.

Kaçak KYK yurdu inşaatı için Kavaklık alanında çok sayıda ağacın kesilmesi sonrası, Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere bir dizi fakülteden Rektör Verşan Kök ve üniversite yönetimine polisin okuldan ayrılması ve yurt inşaatına son verilmesi çağrısı yapılmıştı.

Tepkilerin ardından ilk istifa geldi. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık'ın istifası duyuruldu.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök tarafından yapılan açıklamada “Üniversitemiz Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Meliha Altunışık, kendi isteği ile 15 Temmuz’dan itibaren rektör yardımcılığı görevinden ayrılmaktadır. Rektör yardımcılığı görevine 16 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Prof. Dr. Tülin Gençöz atanmıştır” denildi.