ODTÜ yine polis ablukasında: Etkinlik öncesi kavaklık alanda polisler toplandı

ODTÜ yerleşkesinde direniş sürüyor. Ruhsatsız KYK inşaatı yapımına karşı bugün kavaklık alana toplanma çağrısı yapan öğrenci ve akademisyenler, polis ablukasıyla karşı karşıya.

ODTÜ yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan ruhsatsız KYK yurdu inşaatına tepkiler sürüyor. Kavaklık alandaki ağaçların kesilmesinin ardından “ODTÜ Savunulmalıdır” platformunun çağrısıyla bugün “Kavaklık Direnişi Büyüyor” isimli bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan “ODTÜ Savunulmalıdır” hesabının sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, kavaklık alan önünde polisler birikmeye başladı;

Bugün düzenlenecek "Kavaklık Direnişi Büyüyor" etkinliğimiz için kapıya polislerin geldiği bilgisi mevcut!#PolisODTÜde#ODTÜNöbette pic.twitter.com/Je1lutk6JJ — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) 14 Temmuz 2019

Öğrenciler, ODTÜ mezunları ve akademisyenler inşaat alanına yürümek üzere toplanmaya başladı:





Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da ODTÜ kampüsüne desteğe geldi. ODTÜ’yle dayanışma çağrısı yapan Vatan, “Rabia Naz’ım için ODTÜ kampüsü içine bir fidan dikmeye geldim, herkesi de fidan dikmeye çağırıyorum” diye konuştu. Ardından fidan dikmek üzere hep birlikte kavaklık alanın karşısına geçildi.