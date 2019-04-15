ODTÜ Rektörü'nden şenlik iptali açıklaması: LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, büyük tepki çeken bahar şenliklerini iptal etme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, iptal edilen bahar şenliklerine ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e bir mesaj göndere Kök, öğrencileri suçlarken, "Öncelikle biz şenlikleri iptal etmedik. Tam aksine biz UGT'li öğrencilerle Devrim Stadı konserleri de dahil her konuda anlaştık. Ancak sonra bu grup LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiler. Tüm alanları istediler. İsteklerinin toplam maliyeti 1 milyonun (TL olsa gerek) üstünde. Traktör bile istediler. Hiçbir zaman yasakçı bir tutumumuz olmadı yönetimce. Bizler sizlerden daha fazla ODTÜ'lüyüz. Mesela ben 35 senedir ODTÜ'deyim. Neyin ne olduğunu herkes kadar bilirim. Bu arada daha önce de şenlik yapılmadı ODTÜ'de" ifadelerini kullandı.

Şenliklere destek olacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i de hedef alan Kök, "3 yıldır hiçbir isteğimize olumlu yanıt vermeyen, saldırgan köpekler konusunda bizi yalnız bırakan (ODTÜ'de kimse yollarda dolaşamıyor), çöplerimizi toplamayan Çankaya Belediyesi'nin bu desteğinin de bizi çok şaşırttığını paylaşmak isterim. Şenlik desteğinden (!!!) önce belediye olarak yapmaları gerekenleri yapsa çok mutlu oluruz" dedi.