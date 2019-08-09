ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlatıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde alanda işlem tesis edildiği ve ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay verildiği gerekçesi YÖK’e başvurmuştu. YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı.

ODTÜ Kavaklık alanında KYK yurdu yapılması için 40 dönümlük arazinin verilmesi protokolünü imzalayan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ODTÜ’ye ve doğaya yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. ODTÜ Rektörü’nün akademik ünvanının alınması için YÖK’e belgeleriyle birlikte başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu başvuru ile inceleme başlatıldı “dedi.

'YETKİ AŞIMINI DA DOSYAYA EKLEYECEĞİZ'

Candan, şunları söyledi;

“Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinden 05.08.2019 tarihli yazıyla ‘iddiaların incelenmek üzere, Hukuk Müşavirliğimizin başkanlığının talimatı ile Yüksek Öğrenim Denetleme Kurulu’na intikal ettirilmiş olup inceleme neticelendirildiğinde inceleme sonucu hakkında tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir’ denilmektedir. Başvurumuzdan sonra yine tapu kayıtları üzerinden 49 yıllığına ODTÜ geliştirme Vakfı kullanımında olan kavaklık alanında ise yetki aşımı ile protokol imzaladığı ortaya çıkmıştı. Onu da dosyaya ekleyeceğiz"

'BEKLENTİMİZ AKADEMİK ÜNVANININ ALINMASI'

"Hem doğanın tahrip edilmesi hem de 3194 sayılı kanun, planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerine rağmen ODTÜ alanı içerisinde ruhsat alınmadan şantiye kurulması, hukuka aykırı diğer tüm işlemlere, kesim, şiddet vb izin verilmesi, Mustafa Verşan Kök’ün ünvanı ve akademinin etik kuralları ile bağdaşmamaktadır. YÖK inceleme başlattı, beklentimiz akademik ünvanının alınması, incelemenin sonucuna göre, süreci takip edeceğiz ve yargı önünde cezalandırılana kadarda sürecin peşini bırakmayacağız”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde alanda işlem tesis edildiği ve ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay verildiği gerekçesi YÖK’e başvurmuştu.