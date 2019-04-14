ODTÜ Rektörlüğü'nün kararına tepkiler sürüyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) 33. Bahar Şenliklerinin üniversite yönetimi tarafından “maddi olanaksızlıklar ve yetersizlikler” bahane edilerek iptal edilmesinin ardından bir çok sanatçı ve aydından tepki ve destek mesajları geldi.

Bu yıl 33'üncüsü yapılması planlanan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, ODTÜ Rektörlüğü tarafından iptal edildi. Rektörlüğün kararına, çok sayıda aydın ve sanatçı tepki gösterdi.

Konu ile alakalı soL habere konuşan akademisyenler;

Hocaların Hocası Prof.Dr Korkut Boratav: ODTÜ geleneğine kurumsal kimliğine yakışmayan bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Üniversitelerdeki entellektüel,sanatsal, bilimsel faaliyetlerin engellenmesi ülkede var olan rejimden bağımsız düşünülemez.

Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr Oğuz Oyan; AKP rejimi Bahar Şenliklerinden bile korkar duruma gelmiş olabilir. Ama faşizmin yolunun oto-sansürlerle daha fazla açıldığını da biliyoruz. Dileğimiz, ODTÜ Rektörlüğü'nün korku toplumundan değil özgür toplumdan yana tavır geliştirmesidir.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi görevli Prof.Dr Erkan Erdil; ODTÜ ile özdeşleşmiş 33 yıllık bir geleneğin ekonomik yetersizlikler veya türlü bahaneler ile yapılamamasını anlamakta güçlük çekiyorum. Ülkemizin içinden geçtiği farklı siyasi-ekonomik dönemlerde dahi türlü zorluklara rağmen ODTÜ öğrencilerinin, mezunlarının, akademisyenlerin ve emekçilerinin kazanılmış hakkı olan şenliklerin bu yılda ODTÜ geleneğine uygun bir şekilde yapılmasının önemli olduğu düşünüyorum. Bu konuda tüm ODTÜ kamuoyunu özverili bir çalışmaya davet ediyorum.

ODTÜ Matematik Profesörü Yıldıray Ozan ise; İnsanların kendilerini ifade edebilmeleri hem bir ihtiyaç hemde kişisel gelişimleri için bir araçtır. Bu bağlamda bahar şenlikleri hem Odtü öğrencileri hemde Ankaralı gençler için bir eğlence fırsatından daha öte bir anlam taşımaktadır. Diğer taraftan bahar şenlikleri Odtü ile özdeşleşmiş bir gelenektir. Dolayısıyla yönetimin iptal kararını anlamakta zorlanıyorum. Kendi çocuklarının söyleyeceklerinden korkmak çekilmez bir hayat olsa gerek.

Yazar Fatih Yaşlı ise şu tespitlerde bulundu; İktidarın rejim inşasının bir boyutunu eğitim ve özellikle üniversiteler oluşturuyor. İktidar eğitim sistemini gericileştirmeyi ve piyasalaştırmayı rejim inşasının bir parçası olarak görüyor. Üniversiteler ise bilim üreten, eleştirel düşüncenin vücut bulduğu, toplumcu fikirlerin hakim olduğu yerler olmaktan uzaklaştırılıp birer ideolojik aygıt haline getiriliyor. ODTÜ yönetiminin bu yılki şenlikleri maddi olanaksızlıklar nedeniyle iptal ettiği yönündeki açıklaması ise tam olarak bununla ilgili.Şenlikler maddi olanaksızlıklar nedeniyle değil, iktidarın kafasındaki üniversite tahayyülüyle örtüşmediği için iptal ediliyor.Tam da bu nedenle bir üniversite geleneği olarak şenliklerin yapılması için mücadele etmek aynı zamanda iktidarın üniversitelere biçtiği role karşı da mücadele etmek anlamına geliyor.Hepimizin şenlikler için elini taşın altına koyan tüm ODTÜ'lü dostlarla, meslektaşlarla, öğrencilerle yan yana, omuz omuza durmamız, sürece karınca kararınca katkı koymamız gerekiyor.