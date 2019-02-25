ODTÜ Rektörlüğü'nden Erdoğan'ın damadına 'site' kıyağı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi resmi internet sitesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu 'Teknofest'in kalıcı reklamını yapmaya başladı.
ODTÜ'nün sitesinde yer alan kalıcı sekmelerden Radyo ODTÜ, ODTÜ TV, ODTÜ Harita'nın hemen yanına eklenen "Teknofest" linki öğrencilerin tepkisini çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insansız hava uçakları yapan damadı Selçuk Bayraktar'ın düzenlediği festivalin linkinin ODTÜ'nün resmi sitesinde kalıcı link haline getirilip neden duyurulduğu merak konusu.
AKADEMİK TAKVİMDE ERDOĞAN İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI
ODTÜ'de dönem başında akademik takvimde değişiklik yapılmış, değişikliğin nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi" açılışı olduğu ortaya çıkmıştı.