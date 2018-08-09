ODTÜ Rektörlüğü baskısız yönetemiyor: ÖTK yönetimi 'not' bahanesiyle görevden alındı

ODTÜ Rektörlüğü, Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) üyesi 6 öğrenciyi tasfiye etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, uzun süredir gerilim yaşadığı Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) yönetimini ilginç bir bahaneyle yönetimden uzaklaştırdı.

Tasfiye olarak nitelendirilen kararda yönetimde bulunan, aralarında ÖTK Başkanının da bulunduğu 6 öğrenci 'not' bahanesiyle kuruldan uzaklaştırıldı.

ODTÜ Rektörlüğü'ne bağlı Öğrenci Dekanlığı'ndan Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gaye Teksöz'ün öğrencilere yolladığı bilgilendirme mailinde, 6 öğrencinin "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi 'Temsilciliğin Sona Ermesi' (15 - 1 - b) ve 'Adaylık Koşulları' (8 - 1 - d) maddeleri uyarınca" görevine son verdiği belirtildi.

YÖNERGEDEKİ BU MADDELER UYGULANMIYORDU

Rektörlük, aldığı kararı okulun yönergesine dayandırsa da, ÖTK kurulunda bu kararın daha önce uygulanmadığı ve kuruldan uzaklaştırılan öğrencilerin Rektör Verşan Kök'e muhalif oldukları biliniyor.

Alınan kararın ÖTK seçimlerinin olacağı dönemin hemen öncesinde yapılması ise akıllarda soru işareti uyandırdı.

'UYGULAMA MANİDAR'

ÖTK tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin "2 yıl boyunca anti-demokratik ODTÜ ÖTK yönergesini bile uygulamayan yönetimin açık olmayan, hangi şekilde yorumlanırsa o şekilde uygulanacak olan 15-1-b ve 8-1-d maddelerini uygulaması manidardır." denildi. ÖTK'nın mevcut yönergenin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için defalarca tasarı sunduğu fakat ilerleme kaydedilemediği de açıklamada yer alan bilgiler arasında.

'HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIZ'

Mevcut yönergenin ve uygulamanın YÖK ÖTK yönergesine aykırılık içerdiğini belirten ODTÜ öğrencileri, hukuki süreç başlatacaklarını söylediler.

'BASKISIZ YÖNETEMEZLER'

ODTÜ'de mezuniyet töreni sonrası yaşanan tutuklamalara ve yaratılan baskı ortamına ilişkin Türkiye Komünist Partisi üyesi ODTÜ'lüler, konuya ilişkin 'Yönetilemeyen bir ülkede, ODTÜ de yönetilememektedir' değerlendirmesinde bulunmuş ve öğrencileri örgütlü mücadeleye davet etmişti.