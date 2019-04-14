Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 33. Bahar Şenliklerinin üniversite yönetimi tarafından “maddi olanaksızlıklar ve yetersizlikler” bahane edilerek iptal edilmesinin ardından tepki ve destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD) tarafından yapılan açıklamada durumun üniversite öğrencileri ve emekçileri tarafından kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "maddi yetersizlik" bahanesinin şenliklerin artık bütünüyle piyasacı mantıkla organize edildiğini gösterdiği belirtildi.

Üniversite Katılımcıları Derneği'nin "ODTÜ geleneğine yakışır bir şenlik yapılması için üstüne düşeni yapmaya hazır" olduğunu ifade eden açıklamanın tam metni şu şekilde:

ODTÜ Rektöre de Paranın Saltanatına da Boyun Eğmeyecek!

ÜKD olarak ODTÜ 33. Bahar Şenlikleri’nin “maddi yetersizlikler” nedeniyle rektörlük tarafından iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu iptal, ODTÜ tarihi ve bu tarihe sahip çıkan bilim emekçilerinin, ODTÜ öğrencilerinin ve üniversite emekçilerinin kabul edemeyeceği bir durumdur.

Şenlikler ODTÜ öğrencilerinin, emekçilerinin kardeşçe, paylaşarak, üreterek, eğlenerek geçirdiği üç gündür. Maddi yetersizlikler gerekçesiyle iptal edilmesi, şenliklerin artık bütünüyle piyasacı mantıkla organize edildiğinin bir göstergesidir.

Üniversite Katılımcıları Derneği, ülkemizin ilerici müzisyenleri, tiyatrocuları, sinemacıları ve bilim emekçileri ile birlikte paranın saltanatına boyun eğmeyen, ODTÜ geleneğine yakışır bir şenlik yapılması için üstüne düşeni yapmaya hazırdır.

Tüm kamuoyuna ilan ederiz.