ODTÜ öğrencilerinden Koçfest'e tepki: Koç'tan geri adım

ODTÜ Rektörlüğü, üniversitedeki bahar şenliklerinin yasaklanmasının ardından Koç Grubu destekli Koçfest'i okula davet etti. "Festival" kapsamında yapılan etkinlikler öğrencilerin tepkisini çekti.

32. Geleneksel ODTÜ Bahar Şenlikleri’nin valilikçe yasaklanmasının ardından, ODTÜ Rektörlüğü Koç Grubu’nun arkasında durduğu bir festivali okula davet ederek öğrencilerin büyük tepkisini çekti.

Koç Spor Fest kapsamında yapılacak etkinlikler için ODTÜ Devrim Stadyumu’nda sahne kurmak için gelen festival yetkilileri, lüks spor arabaları araçların girişinin yasak olduğu stadyumun içerisinde podyum kurarak sergilemeye başladı.

Stadyumun girişindeki çöp konteynırlarının festival görevlilerince yakıldığı, ayrıca okul yönetiminin ve güvenliğinin durumu denetlemediği gözlendi. ODTÜ öğrencilerinin bu duruma tepkili olduğu öğrenildi.

BAHAR ŞENLİKLERİ YASAK, KOÇFEST SERBEST

ODTÜ geleneksel bahar şenlikleri OHAL bahanesiyle yasaklanırken, Koç Grubu’nun düzenlediği sermaye şölenine okul yönetimi ve valilik tarafından izin verildi.

Koçfest kapsamında düzenlenecek olan konser için Devrim Stadyumu’na sahne kurulumu sürüyor.

Öğrenciler tepkilerini ortaya koymaya devam ediyorlar.

KOÇ'TAN GERİ ADIM

ODTÜ'de öğrencilerin KoçFest protestosu, Koç'un geri adım atmasıyla sonuçlandı.

Koç getirdiği reklam panolarını ve spor arabaları Devrim stadyumundan kaldırmak zorunda kaldı.

EMEKÇİLERE STANT BEKLEME ZORLAMASI

Koç yetkilileri geri adımın hıncını sahneyi kuran işçilerden çıkardı. Eylemci öğrencilerin aktardığına göre Koçfest'te çalışan emekçiler reklam stant malzemelerinin başında beklenmeye zorlandılar.

Emekçiler ayrıca fazla mesai için her hangi bir ücret alamadıklarını da dile getirdiler.

Uykusuz yolculuğun ardından direk iş başı yaptırılan işçiler öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdiler.