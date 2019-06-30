ODTÜ mezuniyet töreni: Bize bir devrim gerek

ODTÜ mezuniyet yürüyüşüne katılan öğrencilerin hazırladıkları pankartlar, bu yıl da dikkatleri üzerine çekti. Rektör Verşan Kök'ün konuşma yapmaması dikkat çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni bu yıl da öğrencilerin ilgi çeken pankartlarına sahne oldu.

ODTÜ MEZUNİYET TÖRENİNDE PROTESTO: VERŞAN KÖK ODTÜ'YE REKTÖR OLAMAZ

ODTÜ Mezuniyet töreninde konuşma yapacak olan Rektör Verşan Kök, konuşma yapmadı. Öğrenciler ıslıklarla, ''Verşan kök, ODTÜ'ye rektör olamaz'' ve ''Katil Rektör'' sloganlarla protesto ettil.

Mezuniyet Günü'nün sabahında yaşanan gözaltılar, ODTÜ'ye yönelik polis şiddeti, gectiğimiz dönem Geleneksel Bahar Şenliklerini rektörlük eliyle iptal edilmeye çalışılmış, öğrenciler Şenlik Eylemleri ve Boykot gerçekleştirmişlerdi.

'BİZE BİR DEVRİM GEREK'

TKG'li Öğrenciler, "Aydınlık Bir Gelecek İçin Bize Bir Devrim Gerek" yazılı bir pankart açarak mezunları selamladılar.





ODTÜ'de mezuniyet töreni öncesi bu sabah saatlerinde evleri basılan 4 öğrenci gözaltına alınmıştı.

ODTÜ'de bugün yapılacak mezuniyet töreni öncesinde 4 öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Türkiye Komünist Gençliği, 'Sıra arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, sermaye sınıfı ve AKP iktidarı üniversitelerden elini çekmelidir' dedi.



