ODTÜ evrim korkusundan ne yapacağını şaşırdı

ODTÜ’de bahar yarıyılının açılışına iki hafta kala akademik takvimde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğin zamanlaması iptal edilen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nı hatırlattı.

ODTÜ’de bahar yarıyılının açılışına iki hafta kala akademik takvimde değişiklik yapıldı. Rektör yardımcısının öğrencilere gönderdiği e-postada değişikliğin sebebiyle ilgili herhangi bir açıklamaya yer verilmezken, yapılan değişiklikle ders seçimi tarihinin iptal edilen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın yapılması planlanan 9 – 10 Şubat tarihinin sonrasına ertelenmiş olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör olarak atanan Prof. Dr. Verşan Kök, göreve başladığı günden bu yana aldığı öğrenci ve bilim karşıtı kararlar ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl ODTÜ Mezuniyet töreninde öğrencilerin üzerine özel güvenlik görevlilerini saldırtan, daha sonrasında görüntüleri yayınladığı gerekçesi ile hukuksuz bir şekilde ODTÜ Medya Topluluğu’nu kapatan Kök, son olarak aydınlanmacı bilim emekçisi Aykut Kence adına düzenlenen evrimsel biyoloji konferansını engellemeye çalışmıştı.

AKADEMİK TAKVİMDE MANİDAR DEĞİŞİKLİK

Daha önce açıklanan akademik takvimde, etkileşimli kayıtların başlangıç tarihi olarak gözüken 6 Şubat 2019 tarihi, bugün yayımlanan bir kararla 11 Şubat 2019 tarihiyle değiştirildi. Akademik takvimde yapılan bu değişikliğin, 9-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Aykut Kence Evrim Konferansı’nı engellemeye dönük girişimin bir parçası olabileceği şüphesini akıllara getiriyor.

Akademik takvimde yapılan değişiklikler şöyle: