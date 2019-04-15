ODTÜ, Ankara, Gazi ve Hacettepe'de fişleme raporu!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerini fişledi, üniversitelerden bazı öğrencilerin okuldan atılmasını talep etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ODTÜ, Ankara, Gazi, Hacettepe üniversitelerini de içine alan öğrencilere yönelik fişleme dosyası ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, üniversite rektörlükleri ve yurtlar müdürlüklerine gönderilen “gizli” ibareli dosyada, haklarında sonuçlanmış yargı kararı olmamasına karşın Emniyet’in bir soruşturması olduğu belirtildi. Emniyet, üniversitelere bilgi vermek yerine bir adım öteye giderek öğrenciler hakkında “idari işlem” başlatılmasını istedi.

Emniyet’in 2017 yılında başlattığı soruşturma 2018-2019 öğretim yılında üniversitelere taşındı. Ankara, Kırıkkale, İstanbul, Bartın, Balıkesir ve Eskişehir’deki üniversitelerdeki öğrenciler hakkında Ankara’da katıldıkları basın açıklamaları işaret ederek başlatılan “terör örgütü propagandası” soruşturması olduğu gerekçesi ile “İdari İşlem” başlıklı yazı gönderildi. Soruşturmayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yürütürken, yazının kaynağı Güvenlik Şube Müdürlüğü Öğrenci Faaliyetleri Büro Amirliği olarak işaret edildi. Yazıda, “Soruşturma kapsamında verilen talimat doğrultusunda ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan haklarında yasal işlem yapılan ilimiz, Kırıkkale-İstanbul-Bartın-Balıkesir-Eskişehir üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin isim listesi gönderilmiştir” denildi. Öğrenciler hakkında soruşturma açılan olaylardan “ODTÜ içerisinde anma eylem/ etkinliği” olarak işaret edilenin de üniversitede geleneksel olarak her yıl düzenlenen Devrim Yürüyüşü olduğu öğrenildi.

CEZA TALEBİ

Öğrencilerin kimlik numaraları, isimleri, üniversiteleri ve okudukları bölümlerin yer aldığı “Gizli” damgalı belgeleri üniversitelere gönderen Emniyet, yargı süreci tamamlanmamasına karşın öğrencilere ceza verilmesini istedi. Yazıda, “ihtiyaç duyulması halinde” soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep edilebileceği belirtilerek, “adı geçen üniversite öğrencileri hakkında, Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesi gereğince, gerekli idari işlemler yapılarak, sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesi” talep edildi. Emniyet’in ceza verilmesini istediği “Öğrenci disiplin işleri” başlıklı kanun maddesinin kapsamını “anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir” ifadeleri oluşturdu.

Üniversitelerden idari işlem yapmasını isteyen Emniyet, bilgi olarak YÖK Başkanlığı’nın yanı sıra aynı yazıyı isim listesi ile 6 şehirdeki Kredi Yurtlar Kurum İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Kanun kapsamında cezaların öğrencinin dosyasına ve siciline işlenmesi öngörülürken, yazının yurt müdürlüklerine gönderilerek işlem yapılması talebi, öğrencilerin burslarının kesilmesi ve yurtlardan çıkarılması talebine dönüştü.