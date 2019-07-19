ODTÜ akademisyenleri de ayakta

ODTÜ'de Kavaklık Direnişi devam ederken, akademik personelden ve fakülte yönetimlerinden de kanunsuz yurt inşaatına tepkiler yükseliyor.

ODTÜ’de fakülte kurullarının ardından bölümlerden de yönetime tepki yağıyor.

ODTÜ’de ‘Kavaklık Direnişi’ olarak devam eden mücadele, isimli listelerle bölümlerin akademik personelinden gelen tepkilerle devam ediyor.

ODTÜ’de Kavaklık Direnişi olarak bilinen KYK yurdu dayatmasına akademik personelin de tepkisi bVAKIF: MUVAFFAKATIMIZ OLMADIĞINI BİLDİRDİKüyüyor.

Üniversite fakülte kurullarından gelen ayrı ayrı açıklamalarda, hem KYK yurduna hem de üniversitedeki polis varlığına tepki gösterilmişti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık’ın istifasının ardından ODTÜ Yönetim Kurulu’ndan da istifalar olduğu belirtildi.

BÖLÜMLERDEN TEPKİ E-POSTA'LARI

Üniversitenin e-posta grubuna atılan mesajlara, ayrı ayrı bölümlerin akademik personelinin isimleriyle birlikte yaptıkları açıklamalar da eklendi. Elektrik Elektronik Mühendisliği akademik personelinin yaptığı ilk açıklamanın ardından, Endüstri Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Enstitü Anabilim Dalı, Kimya, Gıda Mühendisliği, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik ve Temel İngilizce bölümleri de yapılan ilk açıklamanın destekçisi olduklarını bildirdi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği’nin yaptığı ilk açıklamada, KYK yurdu inşaatından vazgeçilmesi gerektiği, öğrenci ve personelin polisle karşı karşıya getirilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

VAKIF: MUVAFFAKATIMIZ OLMADIĞINI BİLDİRDİK

ODTÜ Geliştirme Vakfı’ndan yapılan açıklamada ise, intifa hakkı Vakfa verilmiş olan parsellerde herhangi bir yapılaşmaya vakfın muvafakatının bulunmadığı dile getirildi.

Yurt yapılmak istenen alanın irtifak hakkının 80’li yıllarda yapılan protokolle 49 yıllığına ODTÜ Vakfı’na verilmiş olması nedeniyle, her türlü ruhsat için Vakfın onayının alınması gerekiyor. Vakıf ise yüklenici firmanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yaptığı ruhsat başvurusuna karşılık olarak, vakfın yapılaşmaya muvafakatının bulunmadığını yazılı olarak ilettiğini belirtiyor.