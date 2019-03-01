ODTÜ 8 Mart etkinliğine 'siyasi' diyerek izin vermedi

ODTÜ Rektörlüğü ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu’nun 6 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlemek istediği 'Yerel yönetimde kadın' paneline 'siyasi' olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu’nun 6 Mart’ta ODTÜ'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer’in konuşmacı olarak katılacağı “Yerel yönetimde kadın” paneline siyasi diyerek izin vermedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi'nin açıklamasına göre ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu, etkinlik yeri için önce ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne başvurdu. Dekanlık talebi kabul ederek, etkinliğin yapılabilmesi için yer gösterdi. Ancak ODTÜ Rektörlüğü etkinliğe siyasi diyerek talebi geri çevirdi.

'ODTÜ ARAZİLERİNİ PEŞKEŞ ÇEKEN...'

Bu duruma tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan bu duruma şöyle tepki gösterdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ile talan protokolü imzalayan, ODTÜ arazilerini peşkeş çeken, ODTÜ’deki ağaç katliamlarına izin veren, ikinci sıradan atanan ODTÜ rektörünün Kadınlar Günü etkinliğine siyasi diyerek izin vermemesi, ODTÜ’nün geçmişine ve geleceğine ihanet edildiğinin göstergesidir. Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bir kez daha ODTÜ’ye rektör olamayacağını göstermiştir. ODTÜ hiçbir zaman teslim olmadı olmayacaktır. Bu etkinliğe izin vermeyerek ODTÜ’lülerle bir araya gelmemizi engelleyemezler.”

'DEVRİMCİ GELENEĞİNİ SAHİPLENMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen de tepkisini şöyle dile getirdi:

“ODTÜ'de geleneğe aykırı şekilde seçilmemesine rağmen görevi kabul eden, atanmış bir rektörle göreve geldiğinden bu yana ODTÜ tarihinde uzun zamandır görülmemiş ve kurumsallığa yakışmayacak uygulamalara şahit oluyoruz. Bir ODTÜ'lü olarak, ODTÜ Medya Topluluğu'nun sebepsizce kapatılmasından, hocalar üzerinde kurulan baskı ve mobbinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okula gelebilmesi için keyfi şekilde bahanelerle Evrim Konferansı'nın iptal edilmesine, akademik takvimin değiştirilmesine, okulun barikatlarla ve çevik kuvvetle kuşatılmasına ve en son TÜBİTAK ödülü için bir hocamıza Kaçak Saray'a gitme koşulu sunulmasına varana dek ODTÜ gibi bir üniversitede akıl almaz uygulamalara şahit olup utanç duyuyorum. Bugün yine aynı zihniyetle, iktidarla paralel şekilde kendisine muhalefet eden herkesi yasaklamaya ve bastırmaya çalışan ODTÜ yönetimi, ODTÜ'ye yapılması planlanan KYK yurdu sürecinde karşı karşıya geldiği Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ni zihnine kazımış ve kindar bir anlayışla etkinliğe izin vermemiştir. Biz iktidara karşı nasıl mücadele ediyorsak, bu yasakçı zihniyetle hareket eden herkesle de mücadele etmeye devam edeceğiz. ODTÜ Rektörlüğü'ne rağmen ODTÜ'nün devrimci geleneğini sahiplenmeyi sürdüreceğiz.”