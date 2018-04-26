ÖDP üyelerinin evlerine polis baskını

İzmir ve Denizli'de sabah saatlerinde iki ÖDP yöneticisinin evlerine polis baskını yapıldı. Onur Kılıç ve Cihangir Köroğlu gözaltına alındı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyelerine bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İzmir'de MYK üyesi Onur Kılıç, evi basılarak gözaltına alındı.

Denizli'de de parti yöneticisi Cihangir Köroğlu'nun evi basılarak gözaltına alındığı, polis tarafından sorgulanmak üzere İzmir'e götürüldüğü bildirildi.

ÖDP'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Onur Kılıç'ın en son bir sosyal medya kumpasında gözaltına alındığı ve günlerce gözaltına kaldığı ifade edilerek "Bir başka #keyfi #hukuksuz baskını kınıyoruz. Onur Kılıç Derhal Serbest Bırakılsın" denildi.