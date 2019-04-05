ÖDP: Parti üyemiz MİT tarafından kaçırıldı

ÖDP Ankara İl Yönetimi bugün bir parti üyelerinin iş görüşmesi için gittiği Ankara MTA önünde polis ve istihbarat kimliklerini gösteren iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını açıkladı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Ankara İl Yönetim Meclisi imzalı açıklamada bugün Ankara MTA önünde bir parti üyesinin MİT tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ankara’da geçtiğimiz aylarda iki arkadaşımız MİT tarafından kaçırılarak ‘ajanlık teklifi’nde bulunulmuştu. Benzer vakalar İzmir ve başka illerde de yaşandı. Bugün ise buna yeni bir kaçırma daha eklendi.

Parti üyemiz MİT tarafından macera filmlerini aratmayacak bir yöntemle kaçırıldı. İş-Kur’a iş başvurusu yapan üyemiz, bir akşam İş-Kur adına aranarak Ankara MTA’ya iş randevusu verildi.

Üyemiz iş için MTA önüne gittiğine karşısında MİT’i buldu. Polis ve istihbarat kimlikleri gösteren iki kişi arkadaşımızı zorla araca bindirerek kaçırdı.

Daha öncekilere benzer şekilde ‘iş bulma vaadiyle ajanlık teklif’ eden emniyet mensupları yine Parti üyelerimiz hakkında sorular sorarak bilgi almaya çalıştı.”

Son aylarda birbirini tekrarlayan bu olayların artık “kabak tadı” verdiği belirtilen açıklamada, MİT’in ÖDP üyelerine yönelik bu zorbalıklara son vermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Ankara Emniyeti’ne de gerekli araştırmaları yaparak bu hukuksuz sürecin muhataplarını ortaya çıkarma çağrısında bulunularak “Partimiz üyemizi kaçıran aracın plakası ile birlikte bu konuda Savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunacaktır” denildi.