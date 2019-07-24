ÖDP kurucularından Haydar İlker son yolculuğuna uğurlandı

Dün yaşamını yitiren ÖDP kurucularından Haydar İlker’i yoldaşları ve dostları bugün son yolculuğuna uğurladı.

Dün hayatını kaybeden ÖDP’nin kurucularından Haydar İlker, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İlker için İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda ailesi ve yoldaşları tarafından tören düzenlendi.

Törende konuşan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Bizim için Haydar ağabeyi uğurlamak zor. Bütün devrimci kuşakların üzerine ışığı düşen bir ağabeyimizdi. ÖDP’ye ilk adım attığımızda yanımızdaydı bugün uğurlarken de yanımızda. Bizi savunan, bizi kucaklayan ve bize öğretendi… Coşkusunu ve en zor zamanlarsa bile yenilgileri de göze alarak inandığı yoldan asla ayrılmamayı öğretti bize" dedi.