ÖDP: İktidarın oyununu bozalım

İstanbul seçiminin iptali yönündeki karar sonrası ÖDP'den 'İktidarın Oyununu Bozalım' başlıklı bir açıklama geldi.

İstanbul seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrası ÖDP'den açıklama geldi.

"İktidarın Oyununu Bozalım" başlıklı açıklamada, "AKP ve MHP faşist blokunun attığı bu adımla seçimin meşruiyeti de ortadan kaldırılmıştır" ifadesine yer verilirken, "Bu koşullar altında 23 Haziran tekrar seçiminde tüm muhalefet güçlerine düşen görev, bu sürece meşruluk kazandıracak adımlardan geri durmak, demokrasi ve özgürlükler mücadelesini ülkenin her yerinde halkın bağrına taşımak olmalıdır. Bu aşamada fikrimiz, İstanbul seçimini kazanan tüm bileşenlerin ve muhalefet güçlerinin sandığı gasp eden, darbe yapan AKP-MHP blokunu sandıkta kendileriyle baş başa bırakmasıdır. Partimiz bu fikre sahip olmakla birlikte, halkımızın ve toplumsal muhalefet güçlerinin alacağı her türlü kararla ortak yürüme iradesi gösterecektir" denildi.