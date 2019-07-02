Oda TV Genel Yayın Yönetmeni'ne Fethullah Gülen'in şikayetiyle hapis kararı

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a 2012 yılında Fethullah Gülen'in şikayetiyle açılan davada verilen 5 ay hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Hakkındaki hüküm bugün açıklanan Pehlivan, Gülen'in şikayetiyle hapis yatabilir.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında, Fethullah Gülen’in şikayetiyle açılan davanın duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Odatv avukatı Tugay Topbaş katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, Gülen’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Pehlivan‘a önce 6 ay hapis cezası verdi daha sonra indirim yaparak 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Gazeteci Barış Pehlivan’a verilen cezanın gerekçesi, Odatv’de Fethullah Gülen aleyhine okur yorumlarının yayımlanmasıydı.

GÜLEN ŞİKAYET ETTİ, MAHKEME CEZA VERDİ

Fethullah Gülen'in şikayetiyle açılan davada İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimi 10 Ocak 2012'de Barış Pehlivan’a 5 ay hapis cezası vermiş ancak cezayı, 5 yıl içinde bir daha “aynısını yapmaması” şartıyla ertelemişti.

Kararın verildiği gün Barış Pehlivan, Fethullahçıların kumpasıyla açılan Odatv davasında tutukluydu, mahkeme salonuna da elleri kelepçeli getirilmişti.

ERDOĞAN, GÜLEN'İN ŞİKAYETİYLE CEZANIN YOLUNU AÇTI

Pehlivan'a 2014'te ABD'de HBO kanalında Erdoğan'ı hicveden komedyen John Oliver'ın görüntülerinin yayımlanması nedeniyle bu kez Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı. 3 yıl süren davanın sonunda 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi ama Erdoğan’ın açtığı davada cezanın kesinleşmesi kritik bir şeye sebep oldu:

Yargı, Fethullah Gülen’in şikâyetiyle ertelenen dosyayı yeniden açtı. İddianame raftan indi. Yargılamanın baştan yapılmasına karar verildi. Ve bugün mahkeme yargılamanın sonunda Pehlivan’ın 5 ay hapsine hükmetti.

İŞTE O KARAR

Kararda ise şu ifadeler yer aldı:

“Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,

Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…”

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceğini belirtti.

ODA TV'DEN TEPKİ

Odatv karar tepki gösterdiği haberinde şu ifadelere yer verdi: "2019 yılında, 'FETÖ’yle mücadele edildiğinin' iddia edildiği bir dönemde, 'yargının altın çağı'nı yaşadığının söylendiği zamanda, yıllarını Fethullahçılarla kavgaya vermiş, hapis yatmış Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ lideri Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya! Yorumu siz kıymetli okurlarımıza bırakıyoruz!"