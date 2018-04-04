Öcalan'ın doğum günü kutlamasına gözaltı

Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanan Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamaların kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Abdullah Öcalan’ın 69’uncu doğum gününü kutlamak isteyenlere OHAL kapsamında izin verilmemesi kararı alındı.

Cumhuriyet'in haberine göre, valiliğin yasak kararı sonrası HDP'li ve DBP'li yöneticiler, sosyal medyadan Halfeti’de yapılması planlanan kutlamalara katılım çağrısı yaptı.

Yasak kararı sonrası çevre illerden gelen polis ve askerler, zırhlı araçlarla uygulama yaparak, Ömerli'ye geçişlere izin vermedi.

Ömerli’de ikametgahı bulunmadığı gerekçesiyle Mehmet Öcalan’ın evine yapılan operasyonda, HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili ve DBP’li ilçe yöneticilerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.