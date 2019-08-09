Öcalan'ın çağrısından sonra DBP'den açıklama: İl ve ilçe örgütlerimizi feshediyoruz

Demokratik Bölgeler Partisi​​, 'misyon ve yeniden yapılanma' gündemiyle gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından partinin mevcut il ve ilçe örgütlerini feshedeceğini açıkladı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 5 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının sonuçlarına ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİ FESH EDİLDİ

Gerçekleştirilen toplantıda partinin misyon ve yeniden yapılandırılmasının ele alınarak kimi kararlar alındığı kaydedildi ve “Partimiz DBP bu tarihsel siyasi sürece denk düşecek bir misyonla yeniden yapılandırma tartışmalarını yerel, bölge ve merkez yürütme kurulu toplantılarıyla yürütmüştür. Bu tartışma ve kararlaşmalar ekseninde faşizme karşı demokratik siyasetin örgütlenmesinde Türkiye’de partimizin mevcut il ve ilçe örgütlerini feshederek tüm kadrolarını demokratik siyaset kurumlarının ve demokratik toplumun örgütlenmesine dahil edilmesini kararlaştırmıştır” denildi.

ÖCALAN'IN ÜÇÜNCÜ YOLUNA ATIF

“Ortadoğu’da kapitalist modernite güçlerinin yaratmış olduğu kaoslara ve savaş rejimlerine karşı 3. çizgi siyaseti alternatif, demokratik ve yeni bir yaşamı örme mücadelesinde toplumsal bir devrimin inşasıdır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada “Bu devrim, radikal demokrasi ekseninde toplumu faşizme karşı savunma sürecidir. Özelde Türkiye’de ve genelde Ortadoğu’da iflas etmiş ulus devletçilik politikalarının sürdürebilirliği çok kalmamıştır. Türkiye’de de bu durum özellikle tek adam rejimine dayalı sistemin tüm ısrarlı dayatmalarına rağmen bir yılını doldurmadan 31 Mart seçimlerinde halklar tarafından veto edilmesi, üçüncü alternatif yolun geliştirilmesine hem zemin sunmuştur hem de halklar nezdinde meşruiyet sağlamıştır” denildi.