Öcalan’ın avukatlarından açlık grevleriyle ilgili açıklama

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan’ın mesajını açlık grevcilerine ilettiklerini, grevcilerle tartışmaların sonuçlanmasının ardından kamuoyuna açıklamanın yapılacağını duyurdu. Açlık grevinin 198. günündeki HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven de Öcalan'ın mesajının kendisine iletildiğini açıkladı.

Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan’ın mesajının açlık grevi yapan tutuklulara iletildiği, açlık grevindekilerle devam eden tartışmalar sonuçlandırıldığında “doyurucu” bir açıklamanın kamuoyuna yapılacağı duyuruldu.

Asrın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kamuoyuna 22 Mayıs’ta müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, müvekkilimizin açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız. Saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.

Açlık grevinin 198. gününde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven de sosyal medya hesabından Asrın Hukuk Bürosu’nun açıklamasını paylaştı.

Güven, “Asrın Hukuk Bürosu avukatları beni ziyaret edip sayın Öcalan’ın mesajını ilettiler. Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.